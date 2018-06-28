十八王公無名屍收埋11年 家人突感應將團圓

2018-06-28 16:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕26年次婦人吳連阿娥96年7月間無故從長子台北市住處離家，家人遍尋11年不著，直到4月初新北警海山分局尋人高手蔡淑女從老人協尋海報發現吳婦失蹤，犧牲休息細心比對出同年9月間石門十八王公廟前海域發現一句泥濘女屍，與吳婦身高特徵只差3公分，經採集吳婦長子DNA比對吻合，而比對出爐之際，吳婦長女、長外孫女都接到感應，得知尋獲母親後，無不哽咽。

「嗚…女兒淚流滿面的泣訴，96年7月13日媽媽失蹤，全家大小到處張貼協尋海報找尋了2個月，都沒有任何消息，但一直沒放棄，如果當時有人告知DNA採樣方式，就不會一等11年……」

26年次吳連阿娥罹患大腸癌，96年疑不願拖累罹患黃斑部病變長子負擔獨自出門，他離家前曾打電話給女兒，告知「我要走了」，當時女兒以為母親一時情緒沒在意，未料媽媽就此沒回家，家屬隔天向台北市北投分局光明派出所報案協尋，多年來等待奇蹟。

今年4月間，海山警分局防治組巡佐蔡淑女接到失蹤老人協尋中心海報，蔡淑女鎖定其中的吳連阿娥協尋，聯繫其長子，得知吳母疑擔心增加子女負擔，油然而生不祥預感，蔡淑女預先採集吳家長子DNA，等待找得可能對象比對。

蔡淑女憑藉尋人經驗，將吳婦失蹤日後3個月內失蹤人口、無名屍體照片及相關特徵，逐筆交叉比對，發現96年9月8日石門區十八王公廟公車牌岸際一具無名女屍，身高165公分，因浮腫且泥濘無法辨識，藉由DNA科技幫忙，於是立即通知報案人採驗DNA比對。

今年5月間，確認十八王公的無名屍就是北投吳姓婦人，當DNA比對結果出爐，家人都一一受到感應，遠嫁高雄的大姐說，媽媽突然入夢，心想近日北上探望弟弟，就接到弟弟來電告知「找到媽媽了」；而遠在日本東京上學的孫女突然回台，第一時間也接到電話，「阿嬤找到了」。

雖然這是最不願意接到的消息，也是最痛的感覺，但心中懸宕的大石終可放下，吳連阿娥以代號「8328」孤寂在石門第四公墓等候11年，終可落葉歸根，失蹤老人協尋中心海報的幫忙，讓蔡淑女看到該案，冥冥中緣分，幫助一個家庭放下心中憂慮與牽掛，又是仰賴DNA科技鑑驗精準度，提高確認無名屍體身分的機會。