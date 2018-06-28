進口雜物藏大批毒品 警調聯手起出24公斤大麻花

犯嫌用保鮮盒企圖隔絕大麻花氣味（記者吳昇儒攝）

2018-06-28 15:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕北市一名張姓嫌犯透過同夥從加拿大以進口雜貨櫃的名義，挾帶近24公斤的大麻花進入國內。警調接獲情資後，鎖定該貨櫃，發現嫌犯將大麻花利用保鮮盒隔絕氣味後，再藏在雜物中的垃圾桶、鞋盒等空間內。警調循線找到收貨的薛嫌，並循線逮捕張姓主嫌，並起出現金190萬元，訊後依違反毒品危害管制條例，將4名嫌犯移送法辦。

保三總隊第一大隊接獲情資顯示，有一批從加拿大來的貨櫃，裡面藏有毒品，便請關務署基隆關同仁加強檢查，果不其然6月8日就發現某貨櫃內，藏有大麻花近24公斤（23994公克），便與調查局航調處基隆站等單位組成專案小組全力緝查。

警調尾隨貨物埋伏，在淡水逮到收貨37歲薛姓犯嫌，另也循著收貨人資料，分別在北市萬華區及宜蘭縣頭城區逮捕37歲黃男及26歲葉女倆夫妻，並向上追捕35歲張姓主嫌。

張男見薛男等人均無消息，懷疑風聲走漏，多天未返家，專案人員持續埋伏1個多禮拜，終於看見張男返回台北市松山區的住處，立刻將人逮捕到案。

警方指出，此批大麻花市值高達7200萬元，如果流入市面將可製成60萬支大麻煙，恐危害60萬人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警訊後將犯嫌移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

嫌犯將大麻花塞進保鮮盒中，企圖躲避查緝（記者吳昇儒翻攝）

關務署基隆關人員起出６２盒大麻花（記者吳昇儒翻攝）

警方將６２盒大麻花裝箱查扣（記者吳昇儒翻攝）