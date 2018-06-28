基隆資收場飄異味居民「凍未條」 環保局允諾搬遷

2018-06-28 14:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義區東光路一處環保局委外資源回收場，每天專門回收崁仔頂漁獲市場的保麗龍進行再生處理，但作業過程要把保麗龍熔成塊狀，散發的刺鼻臭味，讓周邊居民都「凍未條」，市議員韓良圻今天現勘，要求高污染場所應搬離住宅區，立即停工。

對此，基隆市環保局長賴煥紘表示，該回收場是環保局的外包廠商，之前有接獲民眾舉報空污，也都有派員到場監測，皆未達到污染的標準，不過，既然民眾強烈反映，環保局會順應民意，請廠商遷往天外天焚化場或其他場所。

民眾陳情指出，東光路上回收處理廢包裝用保麗龍的資源回收場，場內堆滿各式保麗龍等發泡塑膠，利用熱熔機與溶劑把保麗龍處理成塊狀，再運送出去將保麗龍回收再生，每天早上、傍晚都會飄出刺鼻的氣味，令人難以忍受，還有人會出現頭暈、頭痛等症狀。

該資收場蔡姓業者說，他們主要處理市區孝一路崁仔頂漁市及家戶的廢包裝用保麗龍，漁市的保麗龍大約500公斤，每天上午10點前就會送來，家戶保麗龍則在下午4點左右進場，再以熱熔方式將保麗龍熔成發泡塑膠球，方便運送去再生利用。

韓良圻表示，保麗龍熱熔處理應該要遠離住宅區，但該資收場方圓300公尺內，就有翠峰山莊、信義大街、一品特區等上千住戶，地點很不妥當，使信義區的空氣品質都大受影響，近幾個月也會勘過2次，勸業者遷離住宅區，但都沒有結果。