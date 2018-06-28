銀樓655萬被員工拿走 竊案或侵占？警方這樣認定！

警方強調，根據事證認定為侵占案後已全力偵辦，不容遭莫名指控。（記者許國楨翻攝）

2018-06-28 14:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家銀樓的員工捲款655萬現金後潛逃，業者不滿報案遭竊但警方卻以侵占案受理，在臉書社團PO文討拍指出，警方是否擔心對績效有影響才如此認定指控吃案，警方則嚴正駁斥，根據事證認定列為侵占案後已全力偵辦，不容遭莫名指控。

法界人士則認為，以該案而言，員工收款即是業務保管人，未將款項交回公司捲款潛逃即涉及業務侵占罪，但若是員工已將款項交回公司上鎖後，再以破壞保險箱、櫃子等方式取才屬竊盜行為，因此警方以侵佔案受理並無爭議。

這家位在西屯區的銀樓吳姓店長，今天凌晨在臉書社團「爆料公社」PO文指出，公司在本月25日發現財損撥打110報案由台中第六分局市政派出所受理，報案時已與員警告知為竊盜，失竊金額新台幣655萬，同時間也提供監視影像，未料報完案竟變成侵佔案處理，當時曾詢問警員為何是侵佔案。

沒想到員警竟回我說：就這樣，你要簽就簽，不簽就走吧！！！還把三聯單上的案由任意篡改，隔天又打電話要我親自將單送回派出所讓警察滅證！還好三聯單我有拍照存擋！經查詢才知道警方可能是擔心竊盜金額太大為重大刑案，對績效會有影響才如此認定，指控警方吃案。

警方表示，經查該案是銀樓30歲陳姓員工當天執行業務對外收款回到公司後，連同其他員工收回的款項一併趁機捲款潛逃，因並非竊盜罪構成要件，員警才認定是業務侵占受理後，立即調閱監視器發現陳男從公司捲款離開後留下代步機車，先是改搭計車逃離再由劉姓友人開車搭載，經擴大路口監視器調閱範圍，鎖定陳男最後在東勢區下車。

警方說，受理該案後即積極追查偵辦並已有一定程度的進展，原本就是警察的職責，但基於捍衛尊嚴，絕不容被莫名指控吃案。

銀樓吳姓店長在臉書PO文並附上報案三聯單質疑警方吃案。（翻攝爆料公社）