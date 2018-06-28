水上救生技能競賽 下潛水底救30公斤假人...

2018-06-28 13:29

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局上週於南寮游泳池舉辦107年度救生技能競賽，其中模擬真人溺水救援項目，考驗消防員的速度、體力與救生技巧，需將重30多公斤、沉在水底的假人救回岸邊，過程精彩，而五十公尺帶假人項目由平常熱愛游泳的三民分隊隊員胡峯瑋奪得第一名。

胡峯瑋說，他平常就喜歡游泳和健身，比賽前一個半月開始與同隊的施瀞雅及其他選手開始加強訓練，靠紮實訓練奪下佳績。而屏東大學體育系畢業的施瀞雅則是游泳健將，除在100公尺仰式競賽項目中奪下冠軍，也是整個消防局唯一參加100公尺假人混合救生項目的女生，游泳技術相當不錯。

消防局長李世恭指出，今年的競賽項目計有100公尺捷式、100公尺蛙式、100公尺仰式、50公尺帶假人、100公尺混合救生、100公尺穿蛙鞋帶假人、4×25公尺帶假人接力、4×50尺混合救生接力、拋繩救生、8人x50公尺大隊接力等十項，整個比賽除考驗消防員游泳救生技能外，也為暑假月期間於風情海岸、看海公園及賞蟹步道等場所的防溺駐守勤務做好準備。

李世恭表示，除了救生技能競賽，消防局也規劃於7至8月的例假日下午3至7點在風情海岸、看海公園及賞蟹步道等重點海、水域加強巡邏勤務宣導民眾安全觀念，防範溺水事故發生。