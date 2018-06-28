網友po公車痴漢色相被告 檢：無秘密可言

2018-06-28 13:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子被控在搭客運時，假裝睡覺，再趁隙對鄰座漂亮女乘客伸魔爪，有女網友偷拍他睡相後PO網提醒女乘客，遭蔡控告妨害秘密。基隆地院認定，公車上是公開場所，蔡在車上睡覺也毫無秘密可言，因此處分網友不起訴。

處分書指出，蔡姓男子被控在搭客運時，假裝睡著後，先以身體貼著隔壁女乘客，再趁女乘客也睡著之際，對女乘客毛手毛腳。

有被害許姓女網友巧遇蔡，與他搭同部車，發現他又裝睡，重施故技時，用相機拍下蔡的睡相，PO在社群臉書上，提醒女乘客注意這個男子。

網友PO文提醒女乘客注意，「照片上這名身材微胖的男子、、專挑旁邊空位是女性的位置坐，趁機摸女乘客」、「有其他女乘客出面指認他騷擾行為，且該男子的行為已長達多年、、」、「這男子一直往我身上磨蹭，真的太變態了」

另有許姓女網友「這個男的我也有遇到過、、會裝睡貼妳很近，還用餘光一直瞄妳，手要伸過來，發現妳是醒的就不敢」。

檢察官調查，蔡獲知自己的醜態曝光後，怒不可遏，控PO文的黃姓與許姓網友妨害秘密、公然侮辱、加重誹謗等罪。

不過，檢方調查發現，蔡曾透過LINE向被害女子道歉「我跟那些被我所傷害的女生懺悔」、「太多年了，這一次一定要斷滅色慾」。

檢方因此認為網友的PO文並非憑空杜撰，不構成公然侮辱、誹謗罪，且公車屬於開放空間，蔡在公車上睡覺也屬「非公開活動」也不構成妨害秘密罪，處分2網友不起訴。