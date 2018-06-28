選民服務伸狼爪 被判4年、追加判賠30萬元

伸狼爪示意圖。

2018-06-28 13:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某女議員的陳姓男助理，幫女選民服務房屋增建請託案，在車內涉伸鹹豬手摸奶，還伸入內褲摸下體，事後想包6千元紅包息事寧人，害女選民得了創傷後壓力症候群，被高雄地院判刑4年，今再追加判賠被害人30萬元。

判決指出，被害人因房屋增加糾紛問題，經里長介紹找上陳姓男助理幫忙，陳自稱是議員分身，2015年到她的住處討論，再要求上車談，竟稱若發生關係，就能把房子顧好，遭被害人當場拒絕。

不料車開進金獅湖附近停車場，陳男涉嫌伸手進她的衣內摸胸，被害人撥開手高喊「不可以」，被告又把手伸入她的內褲，觸摸到陰毛，涉嫌指侵3至4秒，被害人奮力推開苦苦哀求，並揚言報警，陳男才停下性侵行為，載回她的住處。

女選民不甘受辱，事後佯稱「不會提告，要陳男發誓不會再犯」，被告表示願包6千元，被錄音蒐證提告，陳男否認性侵，辯稱對方在車上談到激動處哭了，還將頭移到他的胸口，他才抱她安撫，手有碰到女方胸部，順手伸入內褲摸陰毛約3 、4 秒，她說不要時就立即收手，並無指侵或伸進內衣情事，堅稱兩情相悅。

法官不採信被告說詞，依強制性交罪判陳男4年，可上訴，被害人的丈夫證稱，妻曾向他哭訴且失眠，經確診為創傷後壓力症候群，法官再判陳姓助理需附帶民事判償30萬元。