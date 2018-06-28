開毒趴急叩傳播妹來「助性」 警察先進門抓人

2018-06-28 12:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓、蔡姓男子本月初在南屯區某汽車旅館開毒趴，吸毒吸得太嗨，想找傳播妹來「打砲」（性交易）助興，不料，尚未打電話之際，卻聽到敲門聲音，竟是接獲報案的警察，現場查獲海洛因與超過90公克的安非他命，2人宣稱是自己吸食，沒有販售，警方懷疑說詞，依毒品危害防制條例法辦，兩人則怨嘆：「小姐還沒叫，警察就先到，實在是太掃興（性）了！」。

中市警察局第四分局黎明派出所警員高慈青、侯懿真，本月初接獲民眾報案，指稱南屯區某汽車旅館房間飄出濃厚的塑膠味道，員警到場查看，發現屋內陳姓男子（45歲）與蔡男（33歲）正在吸食毒品，不僅濃烈刺鼻塑膠臭味道飄出門外，房間內更是充斥吸毒臭味。

員警在床頭枕頭旁查獲吸食器2組、二級毒品安非他命6包，以及一級毒品海洛因1包，並於車內查獲吸食用的玻璃球，2人共持有少量海洛因毒品，以及毛重超過90公克的安非他命毒品，2人都宣稱自己吸食，沒有賣給別人，警方對此存疑，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

有趣的是，2人被逮捕之後，不斷抱怨說，他們吸毒吸得正高興，想打電話叫傳播妹（俗稱小姐）來性交易，為吸毒「助性」，不料，電話還沒打，就聽到警察敲門，「實在是太「掃性」了！

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