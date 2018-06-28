華山分屍案嫌犯 北院更裁收押禁見

2018-06-28 12:22

〔記者張文川／台北報導〕37歲射箭教練陳伯謙涉嫌殺害高姓女子，分屍後棄屍，台北地院原本裁定羈押但不禁見，台北地檢署認為尚未完全排除有共犯，向高等法院提起抗告；高院昨裁定檢方抗告成功，針對禁見部分撤銷發回北院更裁，北院今上午提訊陳男開庭，訊後改裁定禁止接見、通信。

高院發回理由是，陳男有串證之虞、有湮滅證據事實，被害人尚有部份屍塊未找到，且部份屍塊尋獲位置和陳男供述相差甚遠，有無共犯尚待檢方查明，有必要再調查釐清是否須禁止接見、通信。

北院昨下午收到高院裁定書，昨晚即派法警至台北看守所提訊陳男到院，原定檢、辯晚間10時半開庭，但陳伯謙解除原本的委任律師，新的律師尚未完成正式委任，且尚未閱卷，無法開庭；法官因此將陳男暫還押看守所，今上午再開庭。

今上午陳男的律師閱卷後，法官隨即開庭，訊後認定，陳男自承於殺害高女後，以刀械肢解屍體分裝在他買的垃圾袋內，以機車運往山區隱匿丟棄，也有清洗、擦拭刀械、塑膠墊等滅證行為。

裁定又指，目前仍不能排除尚有共犯的可能性，仍待檢察官釐清，包括高女雙臂屍塊的尋獲位置與陳男所說的丟棄位置相差甚遠，可能有他人協助，且陳男宣稱的肢解、割除部位，與相驗結果不符，難以排除有共犯協助肢解的可能。

裁定指出，目前被害人的屍體還有部分尚未尋獲，陳男雖在押，但仍有可能透過接見、通信指示他人湮滅證據；且案發後，有證人在接受檢警調查前，就先向媒體透露案發前的現場情形，不能排除有人透過媒體隔空串證的嫌疑，法官因此認定有禁止接見、通信的必要，裁定禁見。