山友騎車闖丹大林道 瞎掰求脫罪、法官斥「曲解法律」

2018-06-28 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕在去年1月間，18名登山客共乘9輛機車闖入南投縣丹大林道管制區內，被林務局巡山員勸導離去，卻拒絕下山，又共乘機車闖入管制區內的六順山、七彩湖，警方事後找到9人法辦，南投地院依違反國家安全法判處拘役50日，緩刑2年，條件是支付公庫1萬元，卻有2名登山客不服判決上訴二審，指巡山員沒有勸導離去的公權力，原住民可以任意進出，聲明改判無罪，台中高分院痛斥2人「徒憑己意，曲解法律規定」，駁回上訴，全案判決確定。

判決書指出，張姓女子等18人組團登山，沒有申請進入管制區，亦即俗稱的「爬黑山」，卻於去年1月21日以一載一方式，共乘9輛機車闖入南投縣信義鄉丹大林道管制區內，下午4時被農委會林務局南投林區管理處丹大林區工作站的巡山員發現，開一張勸導單，口頭要求他們立即離去，向南投縣警局信義分局申請入山許可後再來，不料，這18人沒下山，反而再闖入管制區內的六順山與七彩湖，還露宿一夜，於翌日傍晚才離去。

這群登山客行徑囂張，巡山員轉報警方，但警方只找到其中9人，其他人身分不明，南投地檢署偵查時，這9名登山客瞎掰說，是聽聞當地原住民說，丹大林道沒有任何管制，他們才進入，檢方不採信，依違反國安法起訴，南投地院一審認為，9人坦承犯行，顯有悔意，國安法第7條「未經申請許可無故入出管制區，經通知離去而不從者」，雖可處6月以下徒刑、拘役或併科1萬5000元以下罰金，但一審僅輕判拘役50日，可易科罰金5萬元，並宣告緩刑2年，條件是支付公庫1萬元。

7人放棄上訴，卻有張女與一名原住民上訴二審，張女指稱，巡山員沒有「通知離去」的權力，因此，巡山員勸離程序違法，既然程序違法，就不構成「經通知離去而不從」的要件，另一原住民說，他有原住民身分，可任意進入管制區，兩人聲明撤銷原判，改判無罪。

台中高分院駁斥2人「徒憑己意，曲解法律規定」，巡山員勸導無效，向信義警分局「告發」犯罪，豈有違法之處？至於原住民可任意進出，是「當地」原住民才允許自由進出，這名「爬黑山」的原住民並非當地人，卻任意曲解法規，駁回上訴，全案確定。