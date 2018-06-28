「骷髏頭」潮Ｔ太搶眼 甫出獄車手又栽了

2018-06-28 12:07

〔記者許國楨／台中報導〕曾擔任詐團車手的台中市蕭姓男子最近才服刑期滿出獄，本週一深夜開車外出買宵夜顧不得車子違停就準備衝進超商，加上他身穿印有「骷髏頭」亮片的潮Ｔ實在很搶眼，隨即引起巡邏行經的保大員警注意攔查，當場在身上起出6小包K毒，他辯稱因出獄找不到工作壓力太大才拉K紓壓，訊後仍被依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊第二中隊長賀雲生當晚帶班巡經西屯區上石路上一間超商，發現一輛自小客紅線違停趨前盤查，此時身穿印有「骷髏頭」blingbling亮片潮Ｔ的24歲蕭姓駕駛見警方靠近，因身上攜毒馬上心虛表示，只是臨停買個東西會立即開走車子，但警方見他神情慌張說話支支吾吾直覺有異，要求出示證件受檢。

結果就在他翻找證件同時，眼尖警方發現他褲袋露出疑似分裝袋要求拿出檢視，蕭男這下見紙包不住火只得主動拿出身上的6小包K他命交付，他在警訊中供稱，先前因擔任詐團車手吃上詐欺官司入獄，最後出獄後卻一直找不到工作壓力很大，為了紓壓才染毒。

當晚因肚子餓才開車外出到超商買宵夜，卻因違規停車引來警方注意被查獲毒品，實在令人始料未及；警方則告誡蕭男賺錢不易，還是趕緊找個正當工作存錢並戒毒，不要被毒品毀掉一生，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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