大戶小心了！證券行助理騙大戶代操作 所有文件都假的

2018-06-28 11:33

［記者楊政郡／台中報導］在2006年之前任職於某證券行的營業助理林婦林慧君，並無法直接為客戶下單，她竟然詐騙8名大戶，佯稱可代為下單買股票，約15個月期間詐騙達6千多萬元，還固定匯給這些大戶紅利，事件曝光後還短缺近3千萬元，最近達成和解，還缺1747萬元，法官給予緩刑5年，5年內至少還要償還300萬元給被害人。

判決書指出，林婦1996年起至2006年10月任職某證券行，但她只是營業助理，並非一般認知的營業員，她不能單獨為客戶下單，但是孰悉證券行內作業，2005年3月間起至2006年7月，像陳某等8名大戶，佯稱她是營業員，謊稱：她可取得興櫃公司初次上市詢價圈購的股票，套利空間極大，陸續向8名大戶詐取合計6884萬餘元。

林婦拿到錢並沒有購買初次上市公司的股票，為免遭識破，佯裝投資獲利，還陸續匯給投資人，相折抵後還缺2911萬餘元。

此案因吳姓大戶，2006年7月間個人資金調度需求，急於抽調資金，林婦拿不出現金，製作了許多文件，用來證明吳大戶的錢已經投入買股票，不是說抽資金就可以抽資金。吳大戶把文件拿到該證券公司吳姓經理查證，發現都是偽造。

案發後林婦一再籌錢與各大戶和解，林婦與大戶們達成和解，林婦還欠1893萬餘元，且半年來林婦還一直又籌款146萬元清償被害人，僅剩1747萬餘元，法官依詐欺取財判6月徒刑，緩刑5年，且要求5年內林婦至少還要再籌300萬來清償。