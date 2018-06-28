韓星加持太陽眼鏡爆紅搶手 保二查獲515件假貨

韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基戴的雷朋眼鏡款式爆紅，在台十分搶手，蔡男經營的眼鏡行，涉嫌販賣仿冒品被保二刑大偵三隊破獲。（記者黃良傑攝）

2018-06-28 11:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕大明星加持的太陽眼鏡，已成粉絲的最愛！竟也成仿冒假品的夯品，不肖眼鏡商騙錢工具。

韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基戴的雷朋眼鏡款式爆紅，蔡姓男子經營的眼鏡行，涉嫌販賣仿冒品被保二刑大偵三隊破獲，起出Gentle Monster、Ray Ban、CHANEL、GUCCI、DIOR等國際知名品牌太陽眼鏡515件，侵權市值約500餘萬元，假雷朋經指甲輕扣還會「落漆」，被害人不甘被騙報警。

保二於去年接獲線報，指稱臉書帳號「Winson Txxx」公然販售仿冒Gentle Monst

er、Ray Ban、CHANEL、GUCCI、DIOR等國際知名品牌墨鏡，檢舉人指證歷歷，警方前往高市民生一路「韓○」眼鏡行查探，店家相當謹慎，真假貨混擺，見不知情的熟客才會拿出推銷仿品，店內還推「知名品牌工廠直營價！整付眼鏡+潮牌鏡框配到好不到1500」的促銷活動，吸引顧客上門，再見機推銷仿品。

店內除爆紅的韓星宋仲基所戴雷朋眼鏡，還有韓劇「來自星星的你」女主角全智賢配戴多款爆紅的GENTLE MONSTER墨鏡，警方與店家牒對牒，請出親友上門探買，多次光顧鬆懈心防，才終於買到店內仿品。

蔡男（42歲）店內提供假QR CODE，讓顧客誤認是進口真品，因仿品外型幾可亂真，不易辨識，警方還把4種眼鏡送至國外鑑定，直到昨天確認是假貨，今天宣佈破案，警方指出，蔡男以不到3折市價賣假貨，不知情者趨之若騖，警方提醒小心受騙。

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