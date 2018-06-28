馬籍旅客假觀光真販毒 旅館櫃檯幫收大麻包裹

2018-06-28 11:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕22歲馬來西亞籍男子Sim利用航空包裹檢查頻率較低的機會，假意來台觀光旅遊，挑選廉價旅館，再利用櫃台人員幫忙收航空大麻包裹，轉售牟利。基隆港警總隊接獲線報，埋伏逮人，將在桃園收貨的Sim逮捕到案，共在三處旅社起出市值150萬的大麻花2公斤，訊後將他依違反毒品危害防制條例函送法辦，並擴大追查上游。

關務署台北關5月19日檢驗航空包裹時，發現3個包裹都是寄給Sim，但卻在不同縣市，感覺有異打開檢查，結果竟是裝有總重2公斤的大麻花，轉請調查局航業處基隆站及基隆港警總隊偵辦。

偵辦人員指出，Sim自1月以來已經來台11次，每次逗留約5到7天，弔詭的是每次下榻的旅館都有兩、三家，而且重複租住，形跡可疑，此次分別投宿在桃園及板橋等三間旅社，便派員尾隨大麻花包裹埋伏在旅館附近，準備逮人。

Sim跑到桃園的旅社取貨時，被偵辦人員當場逮捕，並到另外兩家旅社取出其他大麻花包裹。

警調調查，Sim接獲集團成員指示之後，從馬來西亞來台等候從加拿大寄到台灣的包裹，再到指定的旅館投宿，並向旅館人員表示要住3天，期間如果收到航空包裹，請櫃檯代收一下，等收到再通知他到櫃檯領取；Sim一得知櫃台取得貨品後，立刻通知藥腳到旅館周邊取貨，不到4小時就能將大麻花銷售一空。

警方指出，該集團知道大型旅館的管控較嚴格，且費用較高，所以才會選平價旅館作為收貨地點，而Sim投宿之後，並不會真的住在裡面，直到櫃檯收到貨之後，才會現身。

警調目前已掌握Sim上游行蹤，持續溯源偵辦中，另Sim涉及運輸、販售二級毒品桃園地檢署檢察官偵訊後，向法院聲請羈押獲准。

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