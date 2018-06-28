有這麼傷心？心情差酒駕狂飆被捕 大男人失聲痛哭

2018-06-28 11:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局交通分隊巡邏時，見吳姓男子開車狂飆，還有高速轉彎等危險駕駛行為，員警擔心他危及無辜路人，趕緊尾隨攔查，吳男宣稱心情差，喝啤酒與高粱酒解憂，沒料到自己會因危險駕駛行為被攔查，希望警察給他機會，不過，員警並未寬容，酒測濃度0.42毫克，將他依公共危險現行犯逮捕時，他竟當場失聲痛哭，流下悔恨的男人淚。

三分局交通分隊長蔡興邦、警員蔡政翰是在本月22日深夜11時許，見路口1輛黑色轎車疾駛而過，先是高速左轉，又違規於紅燈右轉後，下一路口又高速右轉，員警擔心這輛車繼續用這種危險駕駛方式行駛，會危及路人安全，立即尾隨在後方，伺機要攔截這輛車，卻見此車跨越雙黃線，轉進一個停車場內，警方立即將駕駛攔下，是39歲無酒駕前科的吳姓男子。

吳男臉色泛紅、全身酒味，他坦承心情不好，喝一瓶啤酒與些許高粱酒解憂，且於酒後開車上路，他不斷強調「我真的沒有違規啦！給我一次機會」，但警方認為他違規屬實，又有諸多危險駕駛行徑，無法寬容，吳男開始不斷抽抽噎噎的哭泣起來，警方只好強硬說，「警察正在執行公權力，請你配合」。

警方對吳男測得酒精濃度0.42毫克，依據刑法公共危險罪逮捕法辦，卻聽到吳男掩面哭泣聲，還不斷擦拭眼淚，警察看得傻眼，全案依公共危險罪嫌法辦。

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