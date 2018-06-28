不滿分手嗆女友母「去訂棺材」 莽男砍死女友父重判

2018-06-28 11:03

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市34歲男子謝榮賓，因不滿小他13歲的王姓女友提出分手又避不見面，遷怒反對兩人結婚的王女家人，去年他先在臉書嗆王女「叫你媽可以先去訂棺材了，等等太臨時難買」，就帶著瓦斯桶、水果刀到她家報復，並殺害王女父親，高等法院今依殺人罪判他12年6月。可上訴。

高院今提訊謝榮賓宣判，謝男聆判後還押，始終低著頭，不敢抬頭面對媒體，未對決結果表示意見。

判決指出，謝榮賓育有就讀國小五年級的女兒，2年多前在交友軟體上結識王姓女友，王女認為謝男脾氣暴躁，還有妨害自由、強盜、毒品等多項前科，兩人發生多次爭吵後，王女提出分手並離開同居住處。

謝男不滿，聯繫王女，但王女避不見面，謝嫌不時到王家位於平鎮區的汽修廠騷擾，因王女長期離家，王家人根本不知發生什麼事，乾脆拉下門相應不理，謝男一氣之下，丟擲石頭砸破王家二樓窗戶玻璃。

去年十月晚上，謝男在臉書上與王女互嗆，對她撂狠話說「叫你媽可以先去訂棺材了，等等太臨時難買」，隨即帶著小瓦斯桶到王家要找王女理論，當時王父正與兩子泡茶，謝男打開瓦斯，拿出打火機威脅點火，王家父子三人衝出阻擋，雙方在門口爆發衝突、扭打。

謝男因寡不敵眾，突然從背包中抽出1把水果刀朝王父的肩頸、左胸猛刺3刀，造成王父大出血，送醫不治，而60歲的湯姓鄰居也在混亂中造成腹部擦傷。謝男犯案造成左手骨折，趁亂逃離，負傷到衛福部桃園醫院就醫，被警方循線逮捕到案。

謝男否認預謀殺人，供稱與王女有金錢糾紛，刀子是用來防身的，不料失手殺人，警方訊後仍依殺人罪嫌將他送辦。一審判謝男13年6月。