疑妹自殺有內幕 兄撂人打傷疑凶及強逼簽本票吃官司

2018-06-28 10:42

［記者楊政郡／台中報導］黃男的妹妹自殺身亡當天，他調查出妹妹是因在KTV唱歌時憂鬱症藥遭丟棄在先，且「阿志」（化名）說妹妹摸到他下體！才導致妹妹情緒低落無法自拔，黃男夥同兩同事，要求「阿志」邀約其他在場人員，重建現場，當場要阿志為她妹妹的死負責，強逼簽下300萬本票，台中地院法官依強制、恐嚇等罪判黃等3人各7月徒刑，均給予緩刑2、3年。

判決書指出，黃男（22歲）的妹妹在2017年4月間自殺身亡，黃男當起柯男，暗中調查妹妹的死因，他查出妹妹死亡前3天與友人到某KTV唱歌，有人證稱當時妹妹因喝醉，憂鬱症藥物遭到丟棄，當天沒吃藥導致憂鬱症病情惡化。

且妹妹可能因「阿志」當眾說妹妹曾經以手摸他的下體，妹妹是害羞的人，可能就這樣情緒低落跳脫不出來，才走上自殺之路。

黃男經幾個小時調查，心證已經形成，就在妹妹自殺當天晚上10時，以妹妹的FB帳號邀約「阿志」出來，夥同林姓、田姓兩同事，分持安全帽、棒球棍、高爾夫球桿，一陣痛毆，導致「阿志」全身多處挫傷。

打過「阿志」後，到了翌日凌晨1時許，黃男還沒有打算結案，要求「阿志」聯繫當天與妹妹一起唱歌的友人，要求重建現場，「阿志」被迫連繫，大夥約在妹妹上班的網咖見面，網咖辦公室內方姓協理出面協調，阿志說「人不是我害死的」，黃男同事林男嗆聲「人都已經死了，是你害死的，要賠償家屬」。

黃等要求「阿志」簽下3張各百萬元本票，凌晨5時許才讓「阿志」離開。

此案被告坦承犯行，也與被害人及檢察官達成和解，各判7月徒刑，而黃緩刑2年，附帶提供180小時義務勞務；林緩刑2年，附帶捐款3萬給公庫；田緩刑3年，附帶捐款6萬給公庫。

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