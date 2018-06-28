巨陞董座夫婦中橫墜谷亡 兒激動「不相信是他們」

葬儀社準備現場招魂。（記者王峻祺攝）

2018-06-28 10:26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台北市內湖區62歲陳姓夫婦，25日離家出遊後音訊全無，家屬通報協尋，花蓮警方昨在台8線中橫公路159.1公里處找到2人陳屍一旁200公尺深谷，並證實停在路邊的BMW X5車主就是巨陞公司董事長陳宏育與夫人范錦美，但家屬今早抵達現場情緒激動，強調「沒看到遺體前不會相信是他們！」今一度傳出夫妻身上疑套紅繩綁在一起，但目前不確定是否屬實。

由於昨天夜色昏暗，警消今晨6時許下切山谷，因山壁陡峭，至今上午約10點，仍未接觸到遺體，預計出動大型器材車吊掛，再以空勤直升機送至德興體育場。

「沒看到遺體前不會相信是他們！」向警方報案協尋父母的兒子，今由友人陪同抵達事故現場，情緒激動不願受訪，但透露父母感情很好，公司沒有負債，爸爸僅有慢性病，不願相信躺在山谷下的就是失聯父母。遠在日本就學的女兒，接獲消息也趕往花蓮。

警方指出，陳男車輛整齊停靠路邊，駕駛座車窗半開，車上還放有一罐零食及錢包、證件，暫時排除外力介入，但車內未留鑰匙及任何紙條，也沒發現行車紀錄器，僅留有接線頭。

由於2人墜崖原因不明，現場遺留諸多疑點，警方不排除任何可能，還有待與家屬進行筆錄，並調閱沿線監視器畫面，調查行車時序、地點等問題，以釐清墜谷原因。

據悉，陳氏夫妻所開設的巨陞公司為紡織成衣業，公司資本額約500萬元，主要進行成衣貿易、外銷歐洲，工廠設在越南，2011年還成為慈濟榮譽董事，慈濟志工今早也到現場慰問家屬。

陳男車輛內未發現行車記錄器，但留有接線頭。（記者王峻祺攝）

家屬今早抵達現場情緒激動，強調「沒看到遺體前不會相信是他們！」 （記者王峻祺攝）

陳氏夫妻為慈濟榮董，慈濟志工接獲消息也上山關懷家屬。（記者王峻祺攝）

警方證實停在路邊的BMW X5車主，就是巨陞公司董事長陳宏育與夫人范錦美。（記者王峻祺攝）