趁爸不注意溜走 5歲男童騎腳踏車迷途1公里多

2018-06-28 10:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名鍾姓5歲男童與父親到公園玩，趁父親不注意之際，一路從橋頭區一處公園，騎腳踏車到楠梓區，迷途長達1公里多，找不到回家的路，好心民眾發現報案，警方循線找到他的家人。

楠梓警分局翠屏所警員陳建豪、朱豐良及實習生陳奕帆23日執行巡邏勤務，於高楠公路與德民路口，發現一名5歲男童騎腳踏車，在台1線上迷路逛大街，車水馬龍險象環生，男童嚇壞神情緊張，無法明確說出名字及父母等聯絡資料，先將他載回所內了解。

警方表示，男童因擔心哭泣，志工媽媽安撫他的情緒，並購買一些簡單的零食，供男童食用，警方將男童相關特徵，通報勤指中心等單位幫忙找人，經過一番努力後，終於聯絡上家屬，同樣也急著找尋迷失孩子。

警方多方比對特徵確定相符，並告知家長孩子平安男童一見到母親，立刻上前擁抱，表示不緊張了，所幸只是虛驚一場，感謝警方幫忙，先將男童安置派出所，避免逗留省道發生危險。

鍾母表示，男童與父親在公園運動時，因父親一時不注意，才讓男童騎腳踏車離去，鍾父發現男童走失相當緊張，急忙通知家人幫忙找孩子，幸好孩子平安無事。

翠屏所長潘煜烽呼籲民眾，並提醒家長帶小孩外出時，務必隨時注視孩童狀況是否安全，應確定在自己視線範圍內，若有突發狀況時能立即反應處置，避免衍生不必要的困擾。