酒駕全國最多？宜蘭警提數據打臉邱太三

宜蘭酒駕收容件數雖是全國最多，但取締件數卻不是；圖為宜蘭警方取締酒駕時的情形。（記者林敬倫翻攝）

2018-06-28 10:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］法務部長邱太三昨指出，最新統計顯示酒駕收容人數最多的縣市是宜蘭縣，這與基礎交通建設是否充足有關，經濟、階級、區域不平等也都是造成酒駕的原因；不過，宜蘭縣警察局交通隊指出，法務部提出的數據是收容數，會受到民眾繳不繳罰金等因素影響，根據統計，宜蘭縣取締件數，去年排名全國第12，前年排全國第10，均非全國第1。

根據宜蘭縣政府警察局交通隊統計，105年度宜蘭縣取締酒駕違規數為3175件，排名全國第10，106年度有3073件，排全國第12，今年度1至6月則有1510件，均非全國取締件數最多的縣市。

交通隊勤務組長黃昶融說，法務部指的是酒駕取締後，入監執行的比例，宜蘭縣是全國最多，但酒駕是否入監執行，與民眾繳不繳罰金等因素有關，不能當作酒駕發生率的唯一依據。

黃昶融指出，根據刑法，酒駕行為人吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克，或者血液酒精濃度每公升超過百分之0.05以上，因涉及公共危險罪嫌，可被處以2年以下有期徒刑，得併科罰金20萬元，刑期多長、罰金多少，都由法官依個案認定，民眾如果繳不起罰金，才可能入監。

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