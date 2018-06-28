邵昕酒駕認罪緩起訴 需捐1000包牛肉麵給弱勢團體

藝人邵昕酒駕認罪緩起訴，需捐1000包牛肉麵給弱勢團體。示意圖，非邵昕需捐的牛肉麵料理包。（資料照）

2018-06-28 09:59

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人邵昕今年3月凌晨涉嫌在台北市區酒駕遭取締，被台北市警大安分局移送北檢複訊；邵昕辯稱吃薑母鴨，沒有喝酒；因他酒測值達0.28毫克，訊後被依公共危險罪，諭令5萬元交保。 台北地檢署考慮他已認罪，今天給予他緩起訴，期限2年，條件是他須提供其所經營的牛肉麵店推出的1000包料理包給弱勢團體。

據悉，面對檢方所提出的緩起訴條件，邵昕二話不說，立即答應。根據臉書上刊登邵昕所賣牛肉麵料理包，紅燒牛肉麵5包1組，售價要1200元。

今年3月19日，邵昕辦保後離開北檢，面對記者追問，他一度停下腳步，對著鏡頭3度鞠躬道歉，他表示「有吃薑母鴨，但不管怎樣，做了不好的示範，真的是非常地慚愧，我會好好檢討。」

檢方調查，邵昕於3月19日凌晨0點多，開車行經水源快速道路往新北市永和方向，遭大安分局新生南路派出所員警酒測攔檢，酒測值達0.28毫克，所幸邵昕並未肇事，被依公共危險罪移送北檢複訊。當天他交保離去時，3度鞠躬致歉，表示：「非常慚愧」。

（更新時間：10:22分）

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