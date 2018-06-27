6/27 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-06-27 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月27日）開獎的第107000051期大福彩、第107000057期雙贏彩，頭獎均摃龜；第107000153期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由高雄市鳳山區光復路一段72號1樓的富迪公益彩券行開出；

第107000051期大福彩中獎號碼為「05、09、19、21、28、32、36，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共77注中獎，每注可得4000元；肆獎共1054注中獎，每注可得400元；普獎共7577注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第107000057期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、08、10、12、14、15、17、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共20注中獎，每注可得10萬元；參獎共786注中獎，每注可得500元；肆獎共8793注中獎，每注可得100元。

第107000153期今彩539中獎號碼為「08、16、17、21、37」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5551注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬796注中獎，每注可得50元。

第107000153期39樂合彩中獎號碼為「08、16、17、21、37」，四合摃龜；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5640注中獎，每注可得1125元。

第107000153期3星彩中獎號碼為「857」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000153期4星彩中獎號碼為「5242」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」