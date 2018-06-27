少女網上買手機 竟被賣家拐上車指侵

2018-06-27 20:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕20歲黃姓男子在網路上販售二手手機，一名未滿18歲少女有意購買，黃男竟起了色念，以討論手機保固為由約少女見面，再誘拐少女到車上對她指侵，還強抓她的手幫他打手槍，新北地檢署今依強制性交罪起訴黃男。

起訴指出，前年12月，黃男在「便宜撿好康」網站刊登欲販售其二手行動電話的訊息，少女有意購買與黃男聯繫，黃男藉機邀約少女出來見面，討論手機保固，接著以便利商店ATM有問題無法提款，勸誘少女搭上他的汽車，再把少女載到泰山體育場附近，將車門鎖上，恫稱：「我是詐騙集團，認識很多黑道大哥，曾動手教訓過人」等語，致使少女心生恐懼，接著強吻少女，撫摸其胸部及下體，對她指侵。

因遭後方車輛按喇叭，加上少女情緒起波動，黃男於是將車子開至無人小巷，再度對少女指侵，還強拉少女手幫他打手槍至其射精。

少女返家後，擔心被黃男教訓，家人恐也跟著受威脅，未於第一時間報警，男友察覺其異狀，追問才得知此事，遂轉知其父，少女父得知後氣得拉著女兒去報案。

偵訊時，黃男一開始供稱，不同意少女提議的分期付款計畫，僅將少女載到打工地點就離開，後得知少女外套、內褲都驗出自己的DNA，改口說，「事隔太久我忘了」，「因為少女想當我女友，才會摸我生殖器至射精」，兩人是合意性交。

檢方認為，如少女曾提議要當黃男女友，黃男應於一開始就提出有利證詞，加上少女案發後出現情緒低落、焦慮等問題，衣褲也採到黃男DNA，認定黃男犯行將他起訴。