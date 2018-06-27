「5條通」電纜賊夜襲科技公司 躲天花板夾層被逮

2018-06-27 20:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警方今天凌晨獲報，竹北市環北路一家科技公司疑遭不法侵入，員警地毯式搜查，最後在3樓天花板夾層內查獲吳男、古男2名竊嫌，起獲90公斤的電纜線，還在身背5條通緝罪名的吳男身上查獲海洛英等毒品。

警察局竹北分局說，竹北派出所警員吳威毅、黃信文、孫唯致、實習生姜昱安，今天凌晨3點多接獲科技公司保全報案，隨即趕到現場地毯式搜查，最後在3樓天花板夾層內，發現全身汗流俠背的嫌犯吳男（37歲）、古男（50歲）2人。

警方還在3樓樓梯旁查獲直徑125平方毫米粗電線5捆（總重87.2公斤）、直徑22平方毫米細電線（捆綁上述粗電線用、總重2.8公斤）及破壞剪1支；另於吳男身上查獲一級毒品海洛英0.45公克、二級毒品安非他命10.18公克。

警方調查發現，嫌犯吳男為竊盜、毒品及毀損等5案通緝犯；古男則是楊梅分局列管尿液採驗人口。訊後將全案依涉嫌竊盜、毒品及通緝移送新竹地檢署偵辦。

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