爸媽有勸不能酒駕 兒子借車害死好友還是GG

2018-06-27 22:02

〔記者王定傳／新北報導〕19歲林姓男子把機車借給17歲彭姓少年，自己坐後座上路卻出車禍，彭因此死亡；新北地院法官認為，林男有過失，且他未滿20歲，其父母雖自稱有勸不能酒駕，當時林滴酒未沾卻借車給喝酒者，無法證明有盡教導或監督之責，要一起負擔，不過彭酒駕責任大，強制險理賠金還超過判賠金額，因此免賠！

去年4月10日，林、彭等人在新北市板橋某KTV歡聚，隔日凌晨，彭騎車載著林男行經實踐路27巷與實踐路口時，與計程車發生碰撞，林男受輕傷，彭送醫不治死亡；案發後，林男及司機被依過失致死及業務過失致死罪起訴。

法院認為，林男明知被害人喝酒、沒駕照，駕駛技術不嫻熟，卻不阻止，其不作為與彭死亡有相當因果關係，司機也有未注意車前狀況、沒減速慢行、超速問題，判刑4月及6月，因2人上訴後與家屬達成部分和解，均獲緩刑。

被害者家屬提出823萬餘元求償，對象包含林的父母，因為林還未滿20歲，父母若無法證明有盡教導或監督之責，要負連帶責任，林男喊冤說，KTV到彭家只有1.1公里，當時彭不斷央求，自己還爬上車作勢要騎走，他為了照護才坐在後方；司機則說，彭喝酒無照騎車，其父母疏於管教也要負責。

法官認為，林男放任彭騎車有過失，其父母雖稱有勸不能酒駕，但林男滴酒未沾，卻借車喝酒者，使2人都陷入危險中，無法證明有盡教養、監督之責，因彭酒駕要負7成責任，加上林及司機均各賠償20萬元，扣除後判林及父母、司機賠償合計57萬餘元，遠少於200萬強制險金，不用再賠。

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