婦人皮夾忘櫃台 男子抽走3000元被逮了

2018-06-27 17:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕越南籍阮姓婦人昨天上午11時在小港機場國內線劃位，不慎將皮包遺落在櫃檯，發現後折返取回，卻發現皮夾內3000元不翼而飛，航警局高雄分局接獲報案，今天傳喚69歲涉嫌董姓男子到案，他坦承一時貪念拿了錢。

阮姓婦人準備前往金門，在遠東航空櫃台劃位時遺失皮夾，警方調閱監視器，發現有名男子看見皮夾，左右張望，確認被害人不在，從皮夾抽取現鈔後離去，經比對同時段班機旅客資料，鎖定董男涉有重嫌，他到案後後悔不已，警方訊後依侵占罪嫌送辦。