誆遭通緝需江湖救急 惡男坐霸王車把運將當ATM

2018-06-27 17:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕34歲黃姓男子涉嫌坐霸王車，向4名運將借錢1到3千元不等，還聲稱自己遭通緝身上有槍，抵住運將後腦勺，要運將江湖救急，不法詐得1萬餘元，新北地檢署今依恐嚇、詐欺罪嫌將黃男起訴。

起訴指出，去年11月凌晨，黃男從板橋搭計程車到樹林，車資900元，黃男向潘姓運將謊稱：「我忘了帶錢，我大哥會拿錢給你」，另向潘男借款1100元，潘男信以為真前往依約地點拿錢，卻未等到黃男大哥，才發現受騙。

去年12月凌晨1時許，黃男在新莊攔下一台計程車，一坐上車，黃男就假裝接聽電話表示：「幫我把東西、錢、槍放入袋中，從樓上丟下，我會去拿，要想辦法擺脫便衣跟蹤，家裡人幫忙安頓好」等語，還以黑色金屬物佯裝是槍枝，抵住運將後腦，宣稱：「我是通緝的，便衣在追我，江湖救急，只要你的錢，不會動你」，運將害怕小命不保，不但沒收車資，還乖乖給了黃男6100元。

今年1月及2月間，黃男又故技重施，車資415元沒付，還向蘇姓運將借款1700元；另向曾姓運將恫嚇身上有槍，警察在追他，打算跑路但身上沒錢，又向曾姓運將要了3250元，車資480元也沒給。

庭訊時，黃男否認犯行，辯稱願意償還車款，車資外的錢是借款，但檢方依據行車紀錄器譯文及運將指述，不採信黃男辯詞，將他起訴。