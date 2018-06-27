1000萬元以下行政訴訟案件 未來由地院審理

2018-06-27 17:58

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院戮力推行的「金字塔訴訟制度」，26日完成最後一塊拼圖，「行政訴訟法」共修、增、刪101條，未來地方法院行政庭將承接1000萬元以下的，1000萬元以上的案件將留在高等行政法院，若要上訴最高行政法院，則採嚴格的許可上訴，即法律見解有原則重要性、確保裁判見解統一必要、重大瑕疵足以影響裁判結果，才能上訴。草案預計與民事訴訟法修正案一起送入立法院下個會期審議。

現行行訴法規定，地院行政庭承審40萬元以下的公法上財產關係訴訟，40萬元以上則依行政區劃分到台北、台中、高雄等3個高等行政法院審理，若當事人不服，還可上訴最高行政法院尋求救濟。

為了因應2025年實施的金字塔法院組織架構，終審法院法官將大幅減少，司法院先後修了民事訴訟法、刑事訴訟法，26日再完成行訴法草案，把低於金額低於1000萬元的多數通常程序案件下放地行審理，高行只承審1000萬元以上的鉅額案件及地院的上訴案件，最高行則負責嚴格法律審。

採嚴格許可上訴制度

草案設計除了原本的判決當然違背法令之外，僅涉及法律見解原則重要性、有確保裁判見解統一之必要、訴訟程序瑕疵足以影響裁判結果等3種狀態，才能上訴最高行，採嚴格許可上訴制度，屆時能夠到最高行的案件將大幅減少，得以因應未來金字塔施行後人數驟減的狀況。

此外，最高行案件採強制律師代理；合議庭法官若有不同意見，應於評議時提出，記名於評議簿上，並於評決3日內補具書面，逾期不予附記。

司法院指出，高行將來除承審1000萬元以上的稅捐、罰鍰、公法上財產關係訴訟及地形上訴案，還審中央二級獨立機關行政行為、公務人員保障事件、司法院指定其他事件等涉訟，案件量不會變少，因此未列在金字塔「瘦身」範圍內。

特別的是，草案中有兩項科技運用於法庭活動，分為法庭錄音錄影可代替筆錄及送達電子公文裁判書，前者只要經審判長及當事人同意，即可施行，效力等同筆錄；後者亦須當事人同意，得以裁判書電子正本送達。

司法院表示，因行政訴訟多為法律適用問題，事實認定較無爭議，因此可採錄音錄影代替筆錄，減少繕打時間與經費，但民事與刑事則因事實認定時有不同，目前暫不推行；至於裁判書，原則上以書面送達為主，若當事人同意，可採電子公文。