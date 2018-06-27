退休老師違停被拖吊 找議員出面也沒轍

2018-06-27 17:05

〔記者蔡文居／台南報導〕一名自稱退休老師的蔡姓市民昨天（27日）傍晚在台南市中西區保安路、康樂街口違停，被警方拖吊，蔡先生向市議員李文正投訴，蔡質疑當地並非交通繁忙地點，且只暫停一下，警方執法應該要更有彈性一點。

南市交通大隊副隊長洪國雄表示，經調閱當場錄影現況，該車停在路口轉角處，且壓到斑馬線，屬優先拖吊車輛，而且拖吊前也有依規定廣播，整個執法過程並無疑義。至於，當事人指當時在快車道前面還停有兩部車，他因並非現場執法人員，並不了解是否有這樣的情形。

市議員李文正今天下午邀集警方、拖吊業者及蔡姓市民到南市議會，了解全案發生經過，警方也當場播放當天拖吊的經過，該車違規停放在斑馬線上，拖吊前也有廣播，違規明確，李文正也無意見。

蔡姓市民說，當地並不是交通頻繁地點，也非上下班時間，警方執法彈性應該大一點，應該有優先順序處，當時在快車道前面還停有兩部車，這比較危險的卻沒處理，而且他所停的地方是一處凹槽，也在轉角，雖然只壓到斑馬線一點點，但警方應考慮，安全第一要先處理，他那裡真的沒有影響，只是暫停一下，不到5分鐘就被拖吊了。以南市車輛之多，與現有車位數量，根本不成比例，建議警方應該視情況、彈性處理，這樣比較合情合理。他並強調並非找議員關說。

李文正則表示，他是受理選民服務，來了解整個過程，由錄影顯示，違規明確，車主也接受開罰。李強調，他只是了解一下，釐清過程，也會跟當事人說明，要接受。