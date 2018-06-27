約女網友看電影順便上床 清潔隊員挨告

2018-06-27 17:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一名邱姓清潔隊員去年11月在交友網站上認識網友A女，邱男與A女約會後送她返家時，邱男藉口借廁所進入A女住家，與她發生性行為並內射。事後A女控告邱男性侵，檢方調查，邱男在A女家洗澡後，發現A女換上薄紗睡衣，才與A女發生性行為，認定雙方是合意性交，已予邱男不起訴處分。

去年11月間，邱姓清潔隊員與A女在網路上認識後，就約對方在同年月12日晚間8點去看電影，看完電影的隔天凌晨，邱男送A女返家，並與A女發生性行為。

事後A女控告邱男妨害性自主，檢方調查，A女與邱男發生性行為後，傳訊給邱男「你以為封鎖我就好了」、「你可以不要跟我上床，你為什麼要跟我上床」、「你跟我上床就得付出代價」、「現在你只有兩條路可以走，一，等著坐牢，二，賠錢了事」、「你在清潔隊也不用待了」，未見邱男有任何施以強暴手段與對方發生性行為的證據，顯見A女稱雙方非合意發生性行為，並非屬實。

邱男供稱，當天他送A女返家，A女同意他留下過夜，他就去洗澡，洗完澡後換A女洗澡，而A女洗澡後換上薄紗睡衣，他一時衝動才跟對方發生性行為，後來因「認床」於半夜悄悄離開，才引發A女不滿控告他。

檢方另調查A女陰部雖有0.2公分撕裂傷，但無法判定傷勢是因性侵造成，訊後已予邱男不起訴處分。