兄改裝套房被鄰檢舉 弟幫出氣樓梯間倒廚餘

2018-06-27 17:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市吳姓男子去年底買下永和區一戶頂樓舊公寓，想改裝成套房出租，涉違反建築法遭鄰居檢舉，吳男將此事告知胞弟，為幫哥哥出氣，吳弟5月15到20日，多次在1至5樓樓梯間傾倒惡臭廚餘、噴灑殺蟲劑，被依現行犯逮捕，7名住戶不滿提告恐嚇及強制罪，新北地檢署調查認為不符法條構成要件，今將吳弟不起訴。

吳男於5月4日起連3天，涉嫌在樓梯間傾倒廚餘，亦挨告恐嚇及強制罪，檢方另案偵辦中，但新北地院認定吳男藉端滋擾住戶，6日已依社維法，判裁罰1萬元。

吳男去年底買下該舊公寓5樓，想改裝成套房出租，因此請來裝潢師傅在每樓層打洞使排水管可直通一樓，其他住戶擔心影響樓板鋼筋結構，向新北市府陳情，導致吳男後續無法取得施工執照，吳男認為被鄰居惡意檢舉，向胞弟抱怨訴苦。

今年5月4日開始，吳男連續3天在樓梯間傾倒廚餘報復，吳弟也仿傚哥哥，同月15日至20日，也多次在樓梯間倒廚餘、噴殺蟲劑，7名住戶認為受到恐嚇，並妨害他們通行，發現吳弟亂倒惡行後，隨即通報警察依現行犯將吳弟逮捕，並提出告訴。

吳弟出庭時坦承有傾倒廚餘、噴殺蟲劑，但表示只是一時氣憤，沒有想要傷害其他住戶跟恐嚇對方的意圖。

檢方依據監視器畫面，發現吳弟確有做這些事，認為此舉雖令人感到不舒服，但無具體惡害通知，住戶也都還有通道可走，認定吳弟罪嫌不足不起訴。