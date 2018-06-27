為省10分鐘車程 酒駕男硬闖高美濕地管制區遭法辦

楊男酒駕硬闖高美濕地管制道路被移送法辦。（記者張軒哲翻攝）

2018-06-27 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕楊姓男子酒駕行經高美路段，見員警實施交通管制，仍開車闖入管制路段，不斷辱罵員警，經酒測高達0.67MG/L，還假冒胞兄身分，被依公共危險、妨害公務、偽造文書等罪送辦，闖入管制路段部分，被處900至1800元。

台中清水高美濕地假日人車眾多，為維護道路交通順暢，台中市府自4月14日起，每逢例假日下午14-20時，將清水區美堤街自高美路至三順路，實施管制禁止車輛進入，清水警分局每逢假日於管制時段，均派員路口實施管制。

警方指出，25歲楊男有酒駕紀錄，他23日下午酒後駕駛自小客車從清水區三順路、美堤路口進入欲前往護岸路，見實施管制，仍不聽從指揮，硬是闖入該管制路段，警方趕緊通報巡邏員警前往攔查。

清水警分局高美所所長李財安及警員陳俊揚發現楊男全身酒味，楊男不下車，緊握方向盤，還對員警辱罵三字經，員警合力將楊男拉下車壓制逮捕，經酒測高達0.67MG/L，楊男一開始即冒用其胞兄名字，並於酒測單上簽名，全案被依公共危險、妨害公務、偽造文書等罪嫌移送偵辦，另外，楊男也是美堤街假日管制2個多月來，首宗闖入管制道路案件。

楊男供稱在家飲用三瓶啤酒後，原想由三順路、美堤街口，前往清水區護岸路看其胞兄釣魚，但不想繞遠路，才貪圖方便，闖入管制路段，又遭員警攔下，一氣之下才辱罵員警，又表示不想自己遭到移送才冒用胞兄名字，但還是被員警識破，為圖方便10分鐘路程，反而讓自己背負多條罪責。

清水警分局高美所所長李財安表示，高美濕地觀光客假日遽增，也衍生違規停車及人車爭道問題。市府規劃例假日、國定假日14時至20時於美堤街進行交通管制，禁止汽機車進入，警方也都派員於路口實施管制，並於該路段加強巡守，請民眾依規定至第二停車場搭乘接駁車，才能盡興而歸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高美濕地美堤街假日管制。（記者張軒哲翻攝）