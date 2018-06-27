老婦陷視線死角遭輾 台中機場升格後首例死亡車禍

台中國際機場昨發生升格後首起死亡車禍。（資料照）

2018-06-27 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕台中國際機場在昨日傳出死亡車禍，一名83歲老婦遭公車撞倒輾過，送醫後不治；這也是台中機場升格後首起死亡車禍。

根據《蘋果日報》報導，陳姓老婦昨日搭乘公車抵達台中國際機場站，但當她小跑步往車前奔去時，由張姓司機駕駛的公車正要迴轉，老婦不幸被撞倒、輾過，隨即被送往梧棲童綜合醫院急救，有顱內出血、氣血胸，送加護病房觀察後不治。

張姓司機說，因婦人正好在右側後照鏡下方視線死角，才會在轉彎時不慎撞上，訊後被依業務過失致死送辦；客運總經理表示，張姓司機去年12月到職，工作表現良好，公司也與家屬達成初步和解。

《蘋果日報》指有民眾爆料，台中國際機場設計不良，公車停車區車禍意外頻傳。警方則說，此處過去12個月共發生3起車禍，昨天是升格後第1起死亡車禍，其它2件為車損及受傷。公車業者說，機場起初非按照國際機場設計，只有專線公車往返，但升格為國際機場後，吸引周邊公車路線設站的情況下腹地顯得過於狹小，大車迴轉不易，月台數也不夠，導致公車被迫路邊放行乘客。對於整起案件，台中市交通局長王義川表示，市府不表任何意見，一切待司法調查。