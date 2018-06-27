招攬投資外幣定存吸金26億 赫德森公司13幹部起訴

台南檢調查扣赫德森公司與幹部所有的手錶等精品財產。（記者王俊忠翻攝）

2018-06-27 16:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢調查獲以梁永堅、梁國強為首的英商赫德森公司吸金集團涉勾結11名共犯幹部在國內北、中、南、高等地招攬民眾投資外幣定存，11年來共吸收近400人投資、吸金逾26億元。檢方搜查偵結、依違反銀行法起訴雙梁等13名被告；沒有親戚關係的雙梁仍收押。

調查局台南市調查處接獲檢舉，指赫德森公司以HCB集團（無資料認定有此公司）海外定存名義，提供美金、歐元、英鎊及人民幣等不同貨幣定存，對外吸收資金，南檢指派黃淑妤檢察官指揮偵辦、調閱相關資料分析、蒐證，發現赫德森公司人員非法吸金款項都直接匯往境外帳戶，從2018年1月起有遲延返還到期本金、利息情形，研判吸金集團有倒閉前兆。

今年3月7日，南檢指揮南市調查處、北市調查處、中部地區機動工作站、南部地區機動工作站、航業處高雄調查站等近100名調查官同步搜索赫德森公司高雄市、台南市、台中市、台北市的營業處所及梁永堅等人住居所共9處，扣得大批業績資料、投資契約、投資方案文宣等文件，並傳喚梁國強、梁永堅及該公司主要幹部、部分投資人，訊問後其中5人交保，梁永堅、梁國強2人被聲押禁見獲准。檢調同時聲請查扣赫德森公司及梁國強、梁永堅、蔡聰吉、林和足名下財產與名牌精品，查扣總金額計1600萬餘元。

檢方起訴指出，梁永堅為赫德森公司台灣辦事處代表人，梁國強是赫德森及瑞典HCB公司亞洲區副總裁，蔡聰吉、廖晏羚都是赫德森副總裁，李惠娟為總經理，藍慶祥、蘇慧娟、蔡滋浬、林和足等人都是經理，陳百文、陳育琳為主任，黃中玉為教育訓練講師、鄒積羽是執行秘書，同時負責部分客戶招攬業務。

梁國強等13人從2007年7月間起在赫德森台灣辦事處、台中、台南及高雄辦公室等處，先由梁永堅、梁國強2 人訓練業務員，再由業務員透過說明會或私下招攬等模式對不特定人招攬投資HCB公司各項金融商品，均保證1年可領8%利息或18個月可獲利20%。

投資人的投資款項均依業務員指示匯入HCB公司設於香港上海滙豐銀行（HSBC）英國倫敦牛津街分行等境外帳，投資期間的配息則由境外帳戶匯給投資人，投資期滿後，投資人可申請把款項贖回或繼續投資任一前述金融商品。

檢方查出，赫德森業務員成功招攬客戶新增投資或續約投資商品，可領到投資金額的3% - 7%獎金；該業務員上線可領到0.2% - 0.5%獎金；梁永堅及梁國強就台灣全部投資商品業績都可領到1%獎金。統計梁國強等人從2007年7月到2018年5月止招攬近400位投資人加入上述各項投資方案，違法吸收資金約美金8803萬多元，折合台幣約26億4112萬多元。

南檢認為梁永堅等13名被告都涉違反銀行法規定，呼籲民眾投資理財應謹慎，尤其是高利息或高報酬的商品，應注意推出商品的業者是否符合銀行法相關規定，以免投資金額血本無歸。