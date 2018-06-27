搭公車遇露鳥俠自慰 女國中生急傳訊：媽媽我好害怕

公車監視器畫面拍下男子站在女學生面前。（記者王宣晴翻攝）

2018-06-27 16:52

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重驚傳女學生放學搭公車遇到露鳥俠，13歲的女國中生放學搭公車返家時，一名穿白衣的男子站在女學生面前，疑似做出露鳥自慰的舉動，見女學生察覺，迅速在菜寮捷運站下車，女學生趕緊傳訊息給母親求救，隔日前往派出所報案，警方獲報後調閱監視器，鎖定該名男子，將通知他到案說明。

今日有民眾在臉書社團PO文，表示某私立女中的女學生近期放學時常被一名怪異男子騷擾，還有一名女學生曾被撫摸大腿，受到驚嚇後每天都不斷哭泣；上月22日下午，一名國一女學生在放學搭乘中興客運616號公車從三重往台北方向準備返家，卻在公車上遇到露鳥俠，站在女學生面前打手槍，嚇的女學生趕緊傳訊息向母親求救。

女學生母親受訪表示：女兒下課搭公車回家時有名男子站在她面前，對著她掏出生殖器自慰，女兒正想制止時，該名男子立即在菜寮捷運站下車，女兒趕緊傳訊息給她求救：「媽媽我好害怕！」她趕緊安撫女兒，並詢問該名男子特徵，帶著女兒前去報案。

警方今天表示，遭騷擾的女學生隔日在母親的陪同下前往派出所報案，受理員警調閱路口監視器後，也同步發文跟客運公司調閱車內的監視器畫面，鎖定一名身穿白衣，背著黑色側背包的男子，正積極緝捕到案。

警方說，因監視器畫面並沒拍到男子露鳥自慰的行為，該名女學生也未當場求救報案，本案仍待調查證據釐清，而針對民眾反應某私立女中附近頻傳女學生遭性騷擾案件，將會加派警力巡邏，呼籲民眾遇到性騷擾時勇敢求救。

監視器拍下男子身影。（記者王宣晴翻攝）

民眾今日在臉書貼文。（記者王宣晴翻攝）

民眾今日在臉書貼文。（記者王宣晴翻攝）

女學生母親提供女兒求救訊息。（記者王宣晴翻攝）

女學生母親提供女兒求救訊息。（記者王宣晴翻攝）

女學生母親提供女兒求救訊息。（記者王宣晴翻攝）

女學生母親提供女兒求救訊息。（記者王宣晴翻攝）

女學生母親提供女兒求救訊息。（記者王宣晴翻攝）