男子拒檢竄逃還踹車 3警狂追包夾噴辣椒水壓制

施嫌一路竄逃，警方追了8分鐘才攔下他。（記者邱芷柔翻攝）

2018-06-27 16:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州中山路派出所日前執行巡邏勤務，發現1名未戴安全帽的男子，警員莊賜文、簡孝賢及實習警員王宥築等3人騎著警用機車追上去，沒想到男子一路逃竄，還伸腳踹警用機車，員警立即拿出辣椒水往男子臉上噴，但男子不顧臉上的辣椒水，邊騎車邊戴上安全帽防護，3名員警前後包夾，一路追了8分鐘終於把男子攔下來，但嫌犯不斷掙扎，失控行為讓員警再度拿出辣椒噴霧罐朝嫌犯的臉狂噴，並怒吼「還跑！還踹警車！」，被噴滿臉紅色辣椒水的嫌犯只好乖乖就範。

59歲的施姓嫌犯在這個月23日晚間，騎車經過潮州三城路路段，不僅未戴安全帽，騎的機車還懸掛他人車牌，警方示意攔檢不停還加速逃逸，3名員警見狀追了上去，一路從潮州追到竹田，施嫌還一度險撞上對向汽車，最終遭3名員警夾擊攔截。

在制服施嫌過程，3名員警分別受到輕重擦傷，為了壓制施嫌，警方持續朝施嫌臉上噴辣椒水並怒斥「你踹警車！」施嫌還一度回嘴否認「我哪有！」，讓員警憤恨不平，當場忍不住怒吼破聲「你擱公白賊啊！（台語你再說謊啊！）」

潮州分局指出，逮捕過程中簡員右手肘擦傷、莊員左手指輕微擦傷，經包紮後已無大礙，施嫌則依現行犯逮捕，全案依竊盜等罪嫌移送偵辦，今天警政署駐區督察員林再本也代表署長至中山路派出所探視慰問執勤受傷同仁，並頒發慰問金。

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