懷疑他騙錢 擄走囚禁痛打逼吞子彈吸毒害癱瘓

2018-06-27 16:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹朱姓男子懷疑牛姓男子誆騙他數萬元，竟夥眾將牛男擄走囚禁，期間不僅多次痛毆，且逼他接連吞下2顆子彈與毒品，導致牛男重度昏迷，在加護病房躺1個多月雖撿回一命，下半身卻已癱瘓，新竹檢方依殺人未遂等罪嫌起訴朱男與共犯。

檢警調查，朱姓男子4月間疑因遭牛男誆騙數萬元，又因租屋發生糾紛，朱嫌竟夥同曾、周、張等3名男子，利用臉書假借租屋為由，誆騙牛男外出，將他擄出帶到新竹縣寶山一處倉庫，加以拘禁凌虐，期間以拳腳、木棍教訓對方，強逼牛男吞下2顆鋁製子彈。

朱嫌見牛男被打得奄奄一息，先用手銬將牛男反銬，休息期間一夥人吸食安非他命，又逼牛男吸食安毒，不從即賞巴掌，牛男最後被逼吸安10多分鐘。

直到清晨4、5點，牛嫌因不斷嘔吐、心臟無法負荷不斷發抖，朱嫌見不對勁，即將他解開手銬，並指派手下周男用衣物蓋住被害人頭部，將牛男載回住處外，隨即逃逸。

被害人疑吸毒及吞下子彈，導致心律不整，陷入昏迷，經家人送醫才發現牛男胃裡有2個子彈，而且有毒藥物反應，同時陷入重度昏迷，經搶救在加護病房1個多月才救回一命。不過牛男下半身已成癱瘓，住入療養院療養。

警方事後透過監視器畫面以及牛男供詞，逮捕朱嫌等人。新竹檢方認為朱嫌等人手段凶殘，僅因債務糾紛即押人，並強逼被害人吞子彈、吸毒，讓被害人受生命危險，認定有殺人故意，全案依殺人未遂及強暴、脅迫、欺瞞施用2級毒品等罪嫌，起訴朱嫌等4人。