藉酒闖廁所強吻友人女友 教授認罪賠償、緩刑5年

2018-06-27 15:55

〔記者楊國文／台北報導〕北市趙姓教授去年和朋友聚餐，假借酒意在廁所裡兩度強推友人的女友貼壁親吻，再若無其事回座與被害人同桌續飲，被害人事後提告，趙男被起訴後認罪，但辯稱喝醉闖禍，一審被依強制猥褻罪判刑8月，若定讞必須坐牢，趙上訴趕緊賠償和解，高院仍判8月徒刑，但宣告准其緩刑5年。

判決指出，趙男在大台北地區某大專院校任教，50多歲，去年4月2日晚7時，他和男性友人相約在北市1家海鮮熱炒店聚餐，對方和女友赴約，趙邀1位女性朋友作陪。

當晚10時許，趙男見朋友的女友離席如廁，約3分鐘後，他也起身去上廁所，正好遇到女方開門走出廁所隔間，趙見旁邊無人，猛力將她推回隔間裡，關門上鎖，再將她壓制貼壁強吻，被害人驚慌失措，推開趙男開門快步走向洗手台。

不料，趙又逼近被害人推她靠牆壁親嘴，裝作若無其事與女方一前一後回座。被害人難掩驚慌，男友查覺追問，才說出在廁所裡遭趙男強吻經過，報警對趙男提告。

趙男起初否認犯行，後來因檢警找到當時就在廁所裡使用另一隔間的蔡姓男子，證稱聽到隔壁有撞牆，或撞門，或敲擊木板的異音，加上店內監視畫面清楚記錄趙與被害人進出廁所時間，趙改口認罪，但辯稱當時喝醉闖禍，已達精神耗弱程度，請求減刑。

但一審查出，當天聚餐時趙男無醉意、自己搭捷運回家，且犯案時還記得要先把廁所隔間門關好上鎖，可見毫無精神耗弱情形，一審依強制猥褻罪判刑8月，未給予緩刑。趙男上訴責極和被害人達成和解賠償，高院認為趙男已認罪，應無再犯之虞，仍維持8月徒刑，但准他緩刑5年。還可上訴。