總統參加三軍六校聯合畢典 北警說明周邊彈性管制路段

2018-06-27 15:18

［記者陳恩惠／台北報導］總統蔡英文本週五（29日）將出席國防大學復興崗校區三軍六校聯合畢業典禮，警方維安進行交通管制，北投警分局今天說明，管制時間更改為上午8時至晚間6時（視現場情形提前或延後），大業路至稻香路長約650公尺的中央北路二段的管制路段，民眾人車將實施彈性交通管制，但公車仍能照常行走。

北投交通組表示，有關這次的交通管制措施將隨時提供警廣等電臺插播路況報導，藉以提醒用路人避開管制路段並注意行車安全，同時請勿違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流的延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

警方說明，另為了維護活動交通秩序與安全，如有擴大交通管制範圍與延長管制的時間，將隨時由警察廣播電台隨時插播路況報導，同時建議駕駛人改道路線如下：

一、關渡往北投方向：請於中央北路二段左轉稻香路，沿中和街至大業路；另可由中央北路二段右轉地下道，迴轉至大業路527巷接大業路；或是提前改道由大度路左轉至大業路。

二、台北往關渡方向：請直行大業路左轉中和街至稻香路與中央北路二段口右轉；或由大業路左轉大業路527巷，迴轉進地下道，左轉中央北路二、三段；抑或行駛大度路右轉中央北路四段續接中央北路三段、二段。