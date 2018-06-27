假出口真退稅！詐退稅16萬餘元 判刑45日

2018-06-27 14:45

〔記者黃建華／高雄報導〕王姓商人13年前涉嫌以「假出口、真退稅」模式，假借出口一批半導體到香港，再取得不實進貨發票向稅捐單位申請退稅16萬2723 元，遭調查單位查出送辦，高雄地院一審依共同犯詐欺取財罪，將王男判刑45日

，如易科罰金，以新臺幣900元折算1日。

判決指出，王姓商人在北部開設公司，其與姚姓男子（由檢察官另行偵辦）均明知我國加值型及非加值型營業稅法第7 條規定，外銷貨物營業稅率為零，銷售適用零稅率貨物所溢付之營業稅，得向稅捐稽徵機關申報退還，竟以「假出口、真退稅」之方式向國庫詐領退稅款。

王男明知其公司並無外銷出口之事實，2005年10月3 日以外銷半導體記憶片顆粒至香港為由，虛偽報關出口貨物，並於同年10月間某日，再由姚男自年籍身分不詳之人處取得一張虛設的公司行號開立金額新臺幣325 萬4450元、作為扣抵進項稅額16萬2,723 元之不實統一發票1 張，交予王男辦理外銷貨物冒領退稅稅額之進項來源，向原 財政部臺灣省北區國稅局臺北縣分局（現改制為財政部北區國稅局板橋分局）虛報不實之出口銷貨金額為330 萬4392元，申請退稅額16萬5220 元，使國稅局承辦人員陷於錯誤，如數核撥退稅款。

案經調查局臺北市調查處移送高雄地檢署檢察官偵查起訴。高雄地院一審，王男坦承犯行，被判刑45日，得易科罰金。可上訴。