空姐憶塵爆...大家急搶水 她痛到直衝馬桶

2018-06-27 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕八仙塵爆已屆滿三週年，當時的一切在傷者心中仍是無法抹滅的痛，外型亮眼的陳寧，24歲那年遇上這場浩劫，樂園瞬間成了煉獄，事發突然，洗手檯全擠滿人，痛到不行的她立刻決定奔向馬桶，顧不了太多，就將裡面的水往身上潑...

據《三立》報導，陳寧當天和朋友一行8人前往八仙樂園參加派對，後來其中一位朋友因為晚上有工作先離開、一對情侶腳抽筋在旁休息，陳寧和剩下的4位朋友進到抽乾的泳池中玩樂，他們全身沾滿五顏六色的粉塵，享受著派對並開心合影，「突然出現一道黃色強光，霎時間根本不知道怎麼回事，還以為只是效果」，突然痛苦的尖叫聲四起，陳寧也開始覺得身體有種不明的不適感，當時狀況混亂，只知道跟著人群逃。

好不容易逃出泳池，就趕緊衝去廁所，裡面的人有的樣子狼狽、有的身體焦黑，陳寧下意識往鏡子一看，想確認自己有沒有毀容，還好，還認得出臉，但陳寧接著低頭一看，驚覺身上的皮膚都捲曲甚至掉落了，全身出現強烈的熱、痛感，大家搶水降溫，這時洗手台已擠滿了人，情況緊急，疼痛至極的陳寧立刻做出決定衝向馬桶，顧不上馬桶中的水乾不乾淨、什麼顏色，直接將裡面的水潑到身上，「後來走出廁所也哭不出來，我很憤怒、很想飆髒話，覺得這到底是什麼鬼活動」、「這實在太不真實了，我當下覺得自己在做夢，希望快點醒來」，同行4位友人也嚴重燒燙傷。

3年前陳寧全身58% 2到3度燒燙傷、兩度病危，「換藥和清創，都像在面對酷刑，痛到讓人都不想活了」，那時陳寧的皮膚幾乎沒有完整的了，還要挖身上的皮膚植皮，「後來傷口發炎，醫生發出病危通知，我還有點開心，因為我累了，想說能不能就這麼死了」，但陳寧最後仍然為了家人勇敢堅持了下去；歷經痛苦、絕望，現在的陳寧已習慣身上的傷痕、被包裹的身體，這一切也教會陳寧該如何堅韌。