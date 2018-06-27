情人決裂散布淫片 觸個資法最重判5年

2018-06-27 13:58

〔記者吳政峰／台北報導〕一名警大大四生，日前為了報復砲友，竟然散布兩人床笫之私的性愛影片，除被校方勒令退學，還得面臨刑罰，對此，台南地檢署檢察官柯博齡今天（27日）表示，就算影片是女方同意所攝，但男方散布可辨識女方身分的隱私影片，還是會觸犯「個人資料處理法」，最重可判5年徒刑。

科技日新月異，不少情侶在濃情蜜意時，透過手機拍攝性愛影片以茲紀念，卻沒想到分手後可能引發的爭議，因此屢傳情人當不成就散布淫片報復的行為，除了不理智，也代表對法律知識的不足。

柯博齡表示，同意拍攝不代表有權散布，如裸照或性愛影片等涉及個人特徵、性生活及社會生活的個資，依個資法第2條第1款之規定，不論是偷拍或得對方同意而取得，均屬個資蒐集行為，一般人對於有關「性生活」個資，不得加以蒐集、處理或利用，若違反，將可依個資法第41條規定，處最重5年徒刑。

此外，除了觸犯個資法，散布淫片還可能觸犯「刑法」235條的散布猥褻物品罪，且不論是否有經對方同意才散布，均為違法之舉。

柯博齡強調，受害者可提告刑事，另可依民事向法院提起侵權行為損害賠償訴訟，實務上和解金6、7位數起跳均為常見。

柯博齡透過台灣司法人權進步協會呼籲，民眾即便在熱戀之中，也不要輕易將自身之裸露照片交予配偶或親蜜愛人，更不要合拍所謂的性愛影片，以免分手後產生糾紛。