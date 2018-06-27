華山分屍案首傳被害家屬 對兇嫌殘忍行徑氣憤不已

陳嫌昨應訊時未請律師，卻向檢方哭窮，表示要申請法扶律師辯護，訊後還押台北看守所。（資料照）

2018-06-27 13:55

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦華山分屍案，昨二度提訊在押的兇嫌陳伯謙，釐清他犯案及割除死者雙乳動機，並追問目前尚未尋獲的部分遺體下落；據悉，陳嫌昨應訊時未請律師，卻向檢方哭窮，表示要申請法扶律師辯護，訊後還押台北看守所，北檢今上午則首度傳喚死者父親、胞妹出庭，家屬也將相關資料提供給檢方，但基於偵查不公開原則，檢方將待調查至一個段落後，再向家屬說明案情。

據了解，今天上午死者父親、胞妹出庭時，兩人情緒平靜，但提及兇嫌殘忍行徑與冷靜應對檢警時，仍氣憤不已；死者父親接受媒體採訪時指出，陳嫌參與許多藝文團體，佯裝成一副熱心善良的模樣，結果卻殺害女兒，讓他十分痛心，其母至今情緒無法平復，因此並未出庭，近日傳言甚多，也讓他們相當困擾。

由於全案仍於偵查階段，檢方對於案情不便多說，但檢察官也允諾家屬，該調查的都會詳細調查，會盡力查明真相，還死者家屬一個交代。

昨天下午1時許，北檢二度提訊在押兇嫌，釐清他犯案及割除死者乳房動機，質疑他如何僅以15公分漁刀對死者進行肢解，並追查目前尚未找到的部分遺體下落；據悉，陳嫌應訊時情緒平穩，回應卻避重就輕，遇到關鍵問題則含糊帶過，甚至向檢方哭窮，表示要申請法扶律師協助辯護，需與律師討論後才能回答。

檢方懷疑，陳嫌試圖「以拖待變」，且供詞與諸多客觀跡證比對不符，最快將於下週再次提訊陳嫌，儘速釐清案情。