鹿港頂番派出所新廳舍 免費取得億元用地 原因是...

鹿港頂番所新建廳舍今天舉行落成典禮。（記者劉曉欣攝）

2018-06-27 13:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局頂番派出所，位於「水龍頭故鄉」頂番婆聚落的黃金地段，佔地約600坪，今天舉行新建廳舍落成典禮，縣議員凃淑媚表示，頂番所土地為私人土地，光是市價就要上億元，但因為無後嗣繼承，經過縣府公告15年都沒有地主出面主張，收歸國有後，經過國產署無償撥用，終於解決用地問題！

鹿港頂番婆聚落位於鹿港郊區，但全世界有一半的水龍頭都來自頂番婆，頂番派出所歷史超過百年，廳舍多年來無法改建，就是因為土地問題無法取得，在取得用地後，由縣府編列4000萬元經費，2016年10月間動工，興建地上3樓的建物，2018年3月驗收合格點交。

魏明谷表示，警察是人民保母，科技時代除了廳舍要全面E化、數位化，透過智慧型路口監視器建置，讓警察可以科技辦案，目前全縣已有8千多支的路口監視器，今年將可達到9000支。

凃淑媚說，頂番派出所除了是全新的設計，在建物立面公共藝術部分，融入頂番婆「水龍頭」意象，非常漂亮。

鹿港「頂番婆」聚落是頂番地區早年的俗稱，在漢人開墾前曾是平埔族生活場域，後來還有平埔族婦人在此居住而被俗稱「番婆」，因為頂番地區位在鹿港鎮北邊，所以此地被稱為「頂番婆」。