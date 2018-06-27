倉儲關口掃蕩 航警查獲報關行涉嫌偽造文書及身分證...

航警局查獲某報關行偽造身分及報關資料申報違禁品進口，起出偽刻印章86枚、身分證影本79張、報關個案委託書21張、電腦主機1台。負責人及工作人員訊後依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（記者朱沛雄攝）

2018-06-27 13:37

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為加強取締不肖報關業者以不實資料申報違禁品入境，航警局組成專案小組進行調查，並持搜索桃園市大園區某報關行，查扣大批偽刻印章及偽造、變造身分證等證物，航警局調查後以涉嫌偽造文書罪嫌將該公司負責人及相關人移送桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，近期網購數量大幅增加，電子菸油、武士刀、手指虎等物品因違反相關法令不得進口，但報關行為求貨品順利通關入境，竟偽造、變造大量身分證，偽刻印章，偽造報關個案委託書，海關攔截違禁品追查貨主，卻查不到報關貨主真實身分，或者當事人身分被冒用，當事人到案澄清後，向戶籍地派出所報案身分遭冒用，所有案件都移轉給航警局調查。

航警局刑警大隊組成專案小組追查後發現，部分報關行長期便宜行事，以不實身分證資料報關，專案小組蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮調查，26日會同桃園市警刑大一起搜索桃園市大園區某報關行，起出偽刻印章86枚、身分證影本79張、報關個案委託書21張、電腦主機1台。負責人及工作人員訊後依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

另外，去年七月間一批由泰國進口約五百多公斤貨物在未經海關查驗的情況下，遭人載離開桃園機場貨運站送往工廠，疑似近百公斤毒品流入國內；今年五月由基隆港海運進口來自中國、裝有中國郵政600件「郵袋」的貨櫃，由桃園機場自由貿易港區轉空運出口之際，整個貨櫃竟被貨櫃車頭拖走，讓人懷疑有不法人士藉此走私毒品入境。

根據航警局統計今年1月迄今偵破運輸毒品案29件，查獲各類毒品計有二級毒品19公斤餘、三級毒品123公斤餘，總重量達142公斤之多，其中在桃園國際機場各倉儲貨運站園區查獲有6件，毒品重量高達約102公斤，占查獲毒品總重量之72％。

有鑑於倉儲貨運園區之刑案增加，航警局昨晚會同桃園市政府警察局刑警大隊警力執行倉儲關口威力掃蕩，加強對倉儲貨運站園區擴大臨檢，盤查相關出入之人車，共計攔查114人次與197輛車，加強稽查貨運站之保全人員、報關行人員之身分，防制相關不法行為。