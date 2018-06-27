外勞與阿嬤一起迷路 暖警這麼做

2018-06-27 12:49

〔記者許國楨／台中報導〕一名剛到新僱主住處工作不到一週的印尼籍外傭，前天推著坐輪椅的阿嬤外出散步卻一起迷路，兩人在警所外徘徊被員警發現主動關心，經了解原委查出阿嬤就住在警所附近，索性協助推輪椅送阿嬤回家，途中就遇到因找不到阿嬤焦急四處找人的家人，讓阿嬤兒子直誇，真是暖警。

台中市第五分局四平派出所巡佐鄭健偉、警員周錦賢當天傍晚6點左右，見外籍女傭推著一名坐在輪椅上的阿嬤在警所外徘徊，主動上前關懷，經詢問才知道外傭與阿嬤忘記回家的路怎麼走。

印尼籍女傭跟員警說，剛到新老闆家工作一個禮拜，對附近的路不熟悉，當天下午4點左右阿嬤說要去附近公園走走，就跟著阿嬤一路推著輪椅到四平派出所旁的小公園內散步，準備回家時問阿嬤怎麼走，阿嬤卻不知道，只好默默推著阿嬤來求助派出所。

經溝通員警發現，已經83歲高齡的郭姓阿嬤年紀雖大，仍記得自己的名字，立刻用戶役政查詢系統查出阿嬤戶籍地，進一步與國民影像檔比對查出阿嬤居住地離派出所不遠，警員周錦賢立即協助推著阿嬤邊散步回家。

途中就遇到阿嬤兒子騎著機車在附近焦急的找尋，見員警陪著阿嬤一路要護送回家，立刻上前表明是阿嬤的家屬，下班回家時找不到人很緊張，趕快出來找人，所幸有員警協助十分感謝直誇，警察真是人民好褓姆。