高雄前鎮區國道大型車專用道2輛聯結車翻覆

2018-06-27 12:49

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市前鎮區國道大型車專用道，今天上午九點發生一起車禍事故，一輛南下聯結車疑似車上貨物過重導致剎車不及，衝撞分隔島後，再撞上對向來車，造成2輛聯結車翻覆，北上車道暫時封閉。

警方表示，肇禍駕駛自稱「新手駕駛」，再加上大型車專用道的路面設計，可能無法在瞬間判斷，才會導致事故發生，北上車道暫時無法通行，南下車道只剩外線車道可通行，請北上用路人提前改道行駛，南下用路人請切換至外線車道行駛，並勿減速觀看以免影響車流順暢。