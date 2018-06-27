太囂張被警告？保時捷台中展示店 上月被車撞 今被砸玻璃

保時捷台中旗艦店上月才被「凱燕哥」衝撞，今天凌晨又被人砸毀玻璃。（記者張瑞楨翻攝）

2018-06-27 12:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕上月5日才因買賣汽車糾紛，被朱姓男子駕駛凱燕豪車撞入營業廳的保時捷台中旗艦店，今天清晨又被人砸毀落地窗玻璃，報復或警告意味濃厚，目前在國外的朱男否認涉案，他推測這家店被砸的原因，是態度太囂張，警方目前仍追查中。

這一個多月來聲名大噪的保時捷台中旗艦店（或稱展示中心），上月5日被暱稱為「凱燕哥」的朱姓男子，駕駛凱燕汽車撞毀玻璃，衝入展示營業廳內，朱男宣稱自己的瘋狂之舉，是去年向保時捷台中旗艦店預訂市價746萬元，有4D底盤配備的Panamera Sport Turismo（豪華獵旅車），不料，汽車抵台後卻沒有4D底盤。更讓朱男氣憤的是，台中店竟寄存證信函給他，要求他履行購車契約，否則200多萬元訂金全部沒收，警方依殺人未遂、恐嚇與毀損罪嫌法辦。

上述爭議尚未落幕，這家位於中市南屯區文心路與公益路口的旗艦店，今天凌晨又被人砸毀5片落地窗玻璃，店家相當低調，趕緊用黑色塑膠布將現場圍起來，再聘工修復，中市警察局四分局大墩派出所指出，目前鎖定一輛車，但嫌犯人數與身份尚不明確，至於是否「凱燕哥」涉案，大墩所強調，朱男似乎不在台灣，目前也尚未鎖定嫌疑人身份，警方目前並未認定是朱男所為。