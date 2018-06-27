女子大鬧通訊行 嗆聲認識警高官反被女警「大外割」

2018-06-27 12:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市林姓女子昨晚到通訊行換手機保護貼，因該保護貼是人為因素破損，店家不予更換，林遂在店內咆哮，甚至不讓店家打烊，警方到場後，要將林女請出店外，但林還嗆聲認識警察高官，反抗過程中還抓傷女警，遂被女警「大外割」（柔道術）壓制在地，全案警方依妨害公務罪嫌送辦。

44歲林姓女子有精神病史，在地方上多次引發事端，是當地派出所常客，昨晚林女到通訊行要換手機保護貼，但因林女的保護貼是自己弄破，店家不予更換，林女遂在店內咆哮，甚至惡意留置店內，不讓店家9點打烊下班，企圖阻礙店家拉下鐵門。

警方到場後，林女還嗆聲宜蘭警分局蔡姓女警，怒嗆「女警有什麼了不起」、「警察都官商勾結，袒護店家」及「我認識警察幹部」等語， 蔡姓女警要將林女請出店外，遭遇強烈反抗，手臂也被劃出5公分傷口，隨後女警直接施展柔道術「大外割」，把林女壓制在地，並以妨害公務現行犯逮捕，全案移送地檢偵辦。

警方調查，林女係因近1個月於該手機行購買5張手機玻璃保護貼，認為都無人為因素而自行破裂，店家販賣劣質品，於是心生不滿前來手機行理論，要求更換新的手機保護貼，豈料竟情緒失控，並攻擊警員，所幸受傷警員經簡易包紮後已無大礙。

律師王清白指出，林女行為違反社會秩序維護法，警方到場確實可以依法壓制林女，並帶回派出所偵辦，林女所為也涉及妨害公務罪嫌，警方無執法過當問題。

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