有夠白目！他竟然賣槍給警察 被殺價3萬成交…GG了

男子柯廷衛在公園內賣槍給警察，法院判刑3年4月，併科8萬元罰金。殺價（記者張瑞楨翻攝）

2018-06-27 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕真白目！台中市男子柯廷衛去年4月向朋友兜售槍彈，還選在人車熙嚷的台中市北屯區卅張犁公園交槍，柯男卻被朋友舉發，兩名員警假扮檢舉人的親戚向柯男買槍，還從9萬元殺價到6萬元，柯男興沖沖交槍時，警察表露身分逮捕他，法院審理時，柯男坦承持有改造手槍，台中地院依槍砲彈藥刀械管制條例，判處白目的柯男3年4月徒刑，併科罰金8萬元，改造手槍與子彈沒收，可以上訴。

台中市警局刑大偵一隊去年4月接獲檢舉，指37歲的柯男兜售改造槍彈，員警透過檢舉人，跟柯嫌相約在去年4月4日晚間7時，於北屯區太原路卅張犁公園的一顆大石頭旁購槍，該公園對面有一佛教道場與一家超商，是人車進出頻繁之處。

警方分成兩組人，2名員警假扮檢舉人的親戚，與檢舉人一起向柯男買槍，另一組人埋伏，埋伏時間是交槍前1個半小時，柯男在交槍前半個小時抵達現場，他相當謹慎，沒有立即下車，而是在周圍兜圈觀察環境，他先把車停在超商前張望一陣子，又驅車轉彎到佛教道場前停車，再度觀察狀況，確認沒有異狀，才把車停在太原地下道旁，徒步約50公尺交槍。

柯男先出示隨身攜帶的5發子彈，向檢舉人與警察表示，他手中的改造手槍1枝、子彈5發，想要賣8萬至9萬元，警察卻認為太貴，柯男主動降價，希望能以6萬元至7萬元成交，雙方討價還價之後，以6萬元成交，當他要帶警察去車內拿槍時，警察表露身分逮捕。

選在人來人往的公園交槍，警方認為柯男「膽大妄為」，柯男解釋說，不是他膽子大，而是他熟悉北屯區卅張犁公園，法院審理時，他坦承持有且販售槍彈，台中地院認為他坦白案情，但沒供出槍彈來源，不符合減輕或免刑條件，依槍砲彈藥刀械管制條例，未經許可持有改造槍彈，判處徒刑3年4月，併科罰金8萬元，可以上訴。